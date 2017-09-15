澳新汇市：澳元和新西兰元走势遇冷，因英美加息风险升温

路透悉尼/惠灵顿9月15日 - 澳元和新西兰元周五整理本周跌幅，市场押注美国和英国升息风险加大，但本地近期收紧政策的可能性很小。

澳元兑美元报0.7992，周线料跌0.7%，此前在近两年高位0.8125处失守。

美国公布意外强劲的通胀数据，导致美联储12月升息的风险重燃，这提振美元兑澳元走势。

海外其他国家利率上升已逐渐成为一大主题，加拿大最近几个月已两度升息，英国央行态度周四意外转为偏向鹰派,称若通胀率持续加快，可能升息。

英镑兑澳元因而走高，周四跳涨1.1%，触及九周高位1.6801澳元。英镑兑澳元本周以来大涨2.3%。

由于澳洲通胀率仍低、薪资增幅疲软、且家庭债务高企，升息时机被视为仍很遥远。

澳洲国民银行(NAB)分析师认为，澳洲的利好经济数据已足够让他们取消明年毫无升息的预测，改为预测升息两次。但他们认为第一次升息要等到8月。

“我们目前预测2018年8月及11月各升息25个基点，不过确切路径要取决于数据，”NAB首席经济学家Alan Oster称。

新西兰元兑美元小跌至0.7221美元，本周以来下跌0.4%。

距离新西兰大选还剩一周，由于选情非常紧绷，新西兰元可能面临更多震荡。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 王丽鑫/戴素萍)