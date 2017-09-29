澳新汇市：澳元和新西兰元都下跌，料将录得4月以来最差周度表现

路透悉尼9月29日 - 澳元和新西兰元周五都下滑，并且料都将录得4月以来的最差周线表现，突显出随着美国年底前升息的预期增强，美元回归强劲涨势。

澳元/美元小跌至0.7840，距离7月18日所及的0.7799低点不远。

澳元本周下跌约1.5%，为4月4日以来的最差周度表现。

新西兰元兑美元跌0.4%至0.7211美元，但脱离周四所及9月5日以来低点0.7167。

新西兰元本周以来下跌1.6%，为4月底以来最差单周表现。

澳元和新西兰元下跌受美国公债收益率上涨拖累，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示，美联储可能在12月升息--这将是今年以来的第三次升息。

但澳洲央行总裁洛威暗示在调整政策方面要有耐心，指标利率将在一段时间内维持在1.50%的纪录低点。澳洲央行下周将召开10月政策会议，市场普遍预计该央行会按兵不动。

新西兰央行周四在政策会议上维持利率在1.75%的纪录低位不变，市场认为该央行的政策声明立场偏鸽派。

“该央行不认为其会在2019年底前升息，这将使该央行比其他多数发达经济体的央行更偏鸽派。这无疑将拖累新西兰元在某个时刻跌破0.70美元，”凯投宏观(Capital Economics)的首席经济学家Paul Dales说。(完) (编译 高琦/汪红英；审校 艾茂林/许娜)