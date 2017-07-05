澳新汇市：澳元接近一周低位仍因央行未转向鹰派，新西兰元区间波动

路透悉尼/惠灵顿7月5日 - 澳元周三接近一周低位，因为澳洲央行顶住压力并未在利率方面转向鹰派，仍令澳元多头惴惴不安。

澳元兑美元报0.7618，距离澳洲央行周二会议宣布维持利率在纪录低位1.50%之后所及的0.7591低位不远。

在利率决定之前，投资者曾推高澳元，因揣测澳洲央行会和欧洲及加拿大央行那样暗示收紧货币政策。但事实却是澳洲央行仍坚持对利率及经济成长的均衡看法。

“澳洲央行明显持中性立场，”澳洲联邦银行的汇市分析师Jarrod Kerr称。

“央行声明是如此中性，连口气都散发着中性的意味。澳洲央行会议后澳元丢失大量阵地。无疑澳洲央行早已意识到显得过度乐观可能带来本币走强的风险。”

澳元兑日圆自三个半月高点回落，在全球不确定性升温的情况下日圆往往受到青睐。

新西兰元兑美元基本保持在0.7286，略低于上周触及的五个月高位。

技术分析师称，新西兰元下一关键位在0.7347，这是其过去几周一直未能突破的关卡。

“自5月中以来的涨势已经开始出现修正端倪。若是如此，则新西兰元未来几日或进一步跌向0.7205，”西太平洋银行市场分析师Imre Speizer称。 (完) (编译 刘秀红/孙国玉；审校 王丽鑫/龚芳)