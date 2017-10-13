澳新汇市：澳元有望录得9月初来首个周线涨幅，新西兰元接近一周高位

路透悉尼/惠灵顿10月13日 - 澳元周五连续第四个交易日上涨，可望录得9月初以来首个周线涨幅。新西兰元则在一周高位附近徘徊。

澳元兑美元小涨0.22%至0.7834，为10月5日以来最高位。澳元本周累计攀升0.8%，此前曾连跌四周。

美元走势迟滞，本周迄今跌0.8%，受一系列因素打压，其中包括预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步收紧政策的速度将极其缓慢。

澳元受到支撑，因周五公布的数据显示，中国9月铁矿石进口创纪录高位，提振澳洲受大宗商品出口驱动的经济。

铁矿石是澳洲最大的单一出口创收商品，而中国是澳洲的全球第一大贸易伙伴。

澳洲央行周五公布半年度金融稳定评估报告，警告称，加息可能损及债务负担沉重的家庭，同时为了防范债务助燃房地产泡沫而采取的举措正在发挥效果。

“我们从今日的金融稳定评估报告中可以读出...澳洲央行非常清楚，融资成本上升将会增大家庭的压力，”瑞士信贷分析师Damien Boey说。

“我们倾向于认为，虽然澳洲利率接下来的方向是调升，但或许要等到进入2018年很长一段时间之后才会实施，总裁洛威并不急于开启紧缩周期。”

新西兰元/美元略微走强报0.7137美元，本周自周一触及的逾四个月低点0.7052反弹，因投资者逢低买回。新西兰元本周迄今涨幅为0.7%。(完) (编译 艾茂林/郑茵 审校 戴素萍/李爽)