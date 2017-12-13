澳新汇市：澳元涨至一周高位，新西兰元亦上扬

路透悉尼/惠灵顿12月13日 - 澳元周三上涨，进一步远离近期所及的六个月低点，市场传言未来将有与并购交易相关的数十亿美元资金流是澳元上涨的部分原因；新西兰元亦创一个月新高。

澳元兑美元隔夜最高涨至0.7580美元，为12月6日以来最高位，最新涨0.2%，报0.7573美元。

上周澳元触及六个月低点0.7501美元，但之后稳步攀升。

欧洲最大地产企业Unibail-Rodamco称，将以160亿美元收购购物中心运营商Westfield，这将是对澳洲企业资金规模最大的收购。澳元受此并购案激励而上涨。

此外，苏黎世保险同意以28.5亿澳元收购澳新银行(ANZ)集团的保险分支。

“企业并购一直是澳元走势的较大推动力，”澳洲国民银行(NAB)资深外汇策略师Rodrigo Catril称。

澳元兑欧元涨至一周高位1.5515澳元。

美国媒体报导称，在周二的阿拉巴马州参议员补选中，民主党人琼斯(Doug Jones)击败总统特朗普支持的共和党候选人胜出。美元因此承压而下跌。

投资者接下来等待美联储的利率决策及对2018年的利率展望。

新西兰元兑美元涨0.2%至0.6946美元，为11月初以来最高位。

技术分析师预计，新西兰元的技术阻力位在0.6950，支撑位在0.6815美元左右。(完) (编译 白云/于春红; 审校 孙茉莉/李婷仪)