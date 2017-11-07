澳新汇市：澳元短暂受到央行措辞支撑，新西兰元持于两周高位附近

路透悉尼11月7日 - 澳元周二一度上扬，此前该国央行语气不如空头预期的温和，新西兰元则在两周高点附近徘徊。

澳元兑美元一度冲高至0.7698，因澳洲央行如预期维持利率在纪录低位，不过维持对经济增长率在未来几年将升至3%左右的预期，同时失业率料将从当前的5.5%下降。

但澳元涨幅没能持续，回落至0.7680美元，仍在过去10个交易日0.7622-0.7729的窄幅区间内。

“近来有些数据较疲软，特别是通胀和和零售销售。但这没有改变澳洲央行措辞基调，此一事实对外汇市场是温和正面的。”摩根大通分析师Ben Jarman称。

澳洲央行将在周五发布季度货币政策评估时给出最新经济展望，届时可能下调通胀预期，而这种调整在近些年已变得很平常。

新西兰元守在两周高位附近，此前新西兰财长表示，启动对央行任务的评估审议，但不准备将新西兰元汇率目标纳入央行改革范畴。

在此宣布后，新西兰元/美元曾上涨0.0025美元至0.6954，升向周一所及的10月24日以来高点0.6958。最新下跌0.1%至0.6940。

“这...将被支持传统货币政策的人视为正面的信息。”澳洲西太平洋银行首席经济分析师Dominick Stephens说。

“新西兰元上涨，大概是因市场得以排除明确针对压低汇率的行动。”他并称。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 杜明霞/蔡美珍)