澳新汇市：澳元触及一周低点，新西兰元亦下滑

路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。

澳元/美元一度下滑0.2%至0.7563的6月14日以来最低。目前报0.7571。澳元继上周触及10周高点0.7636美元后，此后多次未能在技术阻力位0.7630上方站稳。

“由于油价重挫以及在美国市场的影响，澳元今早的表现脆弱。”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna说道。

技术分析师称，如果澳元无法守住当前水准，则可能跌向0.7515/20美元。年内迄今，澳元兑美元上涨5.2%，是表现最佳的主要货币之一。

新西兰元从0.7268美元小跌至0.7232美元，脱离上周触及的四个月高点0.7320。

新西兰央行周四会议将为市场关注的下一个重大事件，预计央行将维持利率不变。一些分析师猜测，央行可能将对新西兰元强势表达不满。

新西兰元“在明日新西兰央行利率决议公布前料将保持相当的稳定，”澳新银行分析师Con Williams在研究报告中指出，“鉴于近期的强势，新西兰元料将成为央行明日重要的关注点。”（完） (编译 艾茂林/高琦 审校 张涛/龚芳)