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澳新汇市：澳元走贬，疲弱零售销售数据令升息之说消声匿迹
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2017年10月5日 / 凌晨4点33分 / 16 天前

澳新汇市：澳元走贬，疲弱零售销售数据令升息之说消声匿迹

1 分钟阅读

路透悉尼10月5日 - 澳元周四走贬，此前澳洲零售销售数据连两月下跌，突显利率需在一段时间内维持在纪录低位的必要性。

澳洲统计局周四发布数据显示，澳洲8月零售销售下降0.6%，远逊于市场预估的增加0.3%。7月数据亦下修至下滑0.2%。

　7月和8月累计下跌0.8%，创下2010年10月以来最大连续两月跌幅。

数据公布后，澳元/美元跌至0.7824美元，脱离周三触及的一周高点0.7875。澳元最新报0.7827美元。

“零售销售的疲软表现，支持了我们长期以来的观点，消费增速放缓是澳洲央行明年完全不会升息的一个原因，”Capital Economics首席经济分析师Paul Dales称。

“前景也不容乐观，家庭财务持续承受薪资增速疲软的压力，而能源本上升的全部效应甚至尚未显现。”

新加坡Faraday Research资深分析师Matt Simpson表示，技术分析师正密切关注0.7783这个重要技术支撑，若跌破则澳元可能进一步下行。

新西兰元兑美元一度跌至逾一个月低点0.7146美元。最新报0.7155。

新西兰元可能连续第二周录得跌幅，受到美元上涨及新西兰国内大选不确定性影响。(完) (编译 龚芳/蔡美珍；审校 杜明霞/张明钧)

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