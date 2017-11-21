澳新汇市：澳元跌至五个月低点，新西兰元因牛奶过剩担忧而承压

路透悉尼/惠灵顿11月21日 - 澳元周二跌至五个月新低，因央行会议纪要对薪资低迷表示担忧，强化了外界对于利率将在数月内维持在纪录低位的看法。

新西兰元连续第九个交易日下跌，创2012年5月以来最长连跌纪录，因全球乳业拍卖前投资者担心牛奶供应过剩风险。

澳元兑美元跌至0.7532美元，为6月中旬以来最低。过去10个交易日中，澳元有七个交易日下跌或持平。

澳元自9月初高见0.8100后即持续下行，此后跌幅已达6.5%，因对澳洲央行加息预期减退，且美国公债收益率上升。

澳洲央行公布11月7日政策会议记录显示，关于薪资压力将会在何时以及以多快速度出现，以及这些将使通胀压力增加多少，都有相当大的不确定性。

之后澳洲央行在季度声明中调降对核心通胀率的预估，目前预计核心通胀位于长期目标2-3%之下的时间将再持续两年。

“如果我们对于薪资压力需要更长时间才会显现的看法是对的，那么澳洲央行可能不得不得出结论，即通胀目标还会有一年不达标的情况，”凯投宏观(Capital Economics)的Paul Dales表示。

“这表明2018年以及2019年的大部分时间都不太可能加息。”

投资者目前在等候央行总裁洛威周二0905GMT的讲话，可能谈及央行最新的经济预估。

新西兰元兑美元下滑至0.6798，距离周五所及一年半低点0.6781不远。(完) (编译 王灿/李爽 审校 张涛/高琦)