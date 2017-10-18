澳新汇市：澳元/英镑接近一个月高点，新西兰元在乳品拍卖后承压

路透悉尼/惠灵顿10月18日 - 澳元兑英镑周三盘旋在一个月高位附近，之前英国央行决策官员的评论被解读为该行只会缓慢升息。

英国央行主流观点认为，或许需要很快加息，英国央行副总裁拉姆斯登并不认同，因为他并未发现英国通胀压力加大的迹象。另一位央行官员也表示，她是否支持这种主流立场“还要看数据表现”。

投资者认为这番言论表明即便英国央行在11月加息，也不太可能很快继续加息。

这导致英镑遭到全面抛盘打压。英镑兑澳元跌至1.6790澳元低点，脱离9月末触及的近四个月高点1.7179。

其它方面，澳元兑美元窄幅波动，澳洲就业数据将在周四发布。

澳元兑美元交投在0.7850美元，较周二的0.7843美元小涨。澳元自10月初以来持续上行，上周一度高见0.7897美元。

投资者关注将要发布的就业数据，市场预测9月就业岗位增加1.5万，失业率持稳在5.6%。

澳洲央行上次放松货币政策是在一年多以前，此后一直维持利率在纪录低点1.50%不变。

新西兰元兑美元走势受抑，因此前的乳品拍卖结果令人失望。

新西兰元跌至0.7160，周二曾触及两周高点0.7217，后者现在是一道强阻力。

投资者仍在等待起决定作用的小政党宣布，是支持目前执政的新西兰国家党还是支持中左翼工党。

“在政治形势变得更加清晰之前，(新西兰元)上扬将比较困难，”澳新银行分析师Con Williams在报告中称。(完) (编译 李爽/侯雪苹/王兴亚；审校 张明钧/艾茂林/戴素萍)