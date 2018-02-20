澳新汇市：澳新两币皆走软，因风险偏好退潮且澳央行政策前景不变

路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元和新西兰元周二下跌， 因亚洲股市下跌，同时澳洲央行再次强调国内货币政策前景不变。

澳元/美元略微走软报0.7900美元，在0.7890附近寻获支撑，但在上周高位0.7988有重大阻力。

新西兰元微跌0.1%报0.7360美元，逼近支撑位0.7350。

缺乏风险胃纳拖累澳洲股市，之前欧洲股市下跌，美国公债收益率(殖利率)重新朝近期高位回升。

随着美国预算赤字的扩大，美国财政部本周将发行创纪录的2,580亿美元债券，这种趋势最终可能会拖累债券和美元。

“为了吸引不断增加的外资来为美国不断扩大的赤字融资，美国需要提供更高的实际利率，抑或是提供更低的资产购买价格--通过美元贬值，”澳洲国民银行(NAB)的汇市策略负责人Ray Attrill说。

澳洲央行2月会议记录显示，由于薪资增长和通胀依然过于低迷，该央行不急于升息。

“这是澳洲央行一直淡化今年升息可能性的原因所在，也是我们怀疑首次升息要到明年下半年才会出现的原因，”凯投宏观的首席澳洲经济学家Paul Dales说。

新西兰的政策前景基本类似，新西兰央行暗示首次行动要到2019年中才会进行。(完) (编译 郑茵/汪红英；审校 张涛/许娜)