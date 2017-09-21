澳新汇市：澳新货币兑美元下跌，兑日圆和瑞郎上涨

路透悉尼9月21日 - 澳元和新西兰元兑美元周四下跌，美元全线上扬，不过本地收益率飙升帮助其兑日圆和瑞郎等低收益货币上涨。

澳元兑美元从高位0.8105跌至0.8010，新西兰元兑美元则从高位0.7436下滑至0.7333。

此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。

货币政策偏于鹰派的前景推动美债收益率触及六周高点，令市场追捧美元。

但澳洲和新西兰债券收益率却更快速的上升，使得澳元和新西兰元对利差交易投资者而言具有吸引力，兑日圆和瑞郎尤其如此。日本和瑞士仍维持超宽松政策。

由此影响，澳元兑日圆一度触及近两年高点90.30日圆，八个交易日来累计上涨3.9%。澳元兑日圆还突破7月以来的双顶89.33日圆和89.42日圆，向另一个技术目标位91.23日圆迈进。

新西兰元/日圆也从78.00日圆升至目前的82.50日圆。新西兰10年期债券收益率在一周多的时间里攀升33个基点，触及5月以来的最高位3.08%。

市场关注澳洲央行总裁洛威周四稍晚的讲话，以判断央行是否可能对维持利率不变的前景重新加以考虑。

周四公布的数据显示，新西兰第二季国内生产总值(GDP)跳增，但年增幅持稳，该国面临一些经济阻力。(完) (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 戴素萍/郑茵)