澳新汇市：澳新货币兑英镑跳涨至数周高位，澳元兑美元处于守势

路透悉尼/惠灵顿6月9日 - 澳元和新西兰元兑英镑周五跳涨至数周高位，因英国陆续公布的大选结果表明，角逐比预期激烈得多。澳新货币本周有望录得较大涨幅。

但澳元兑美元处于守势，报0.7534，稍早报0.7549。

澳元本周迄今仍涨1.2%，距离周三所及六周高位0.7568不远。当时澳洲公布的经济增长数据优于预期，提振澳元上扬。

阻力位在0.7589，支撑位在0.7478。

英镑是今日明显的输家，兑澳元和兑新西兰元均下跌约1.3%。

英镑兑澳元最新报1.6934澳元，之前曾跌至4月中以来最低1.6861，本周周线料下跌1.9%。

澳洲国民银行(NAB)的策略师Ray Attrill说，如果保守党不能取得议会多数席位，他认为英镑还有进一步下跌的空间。

“我们应该会看到英镑悉数回吐4月涨幅，重新跌回1.6600澳元区域附近，”他说。

英镑兑新西兰元也下跌至1.7723新西兰元，距离3月底以来最低水准1.7627不远。英镑兑新西兰元最新报1.7688。

澳元和新西兰元兑欧元和加元料录得巨大的周线涨幅。

新西兰元兑美元持稳于0.7215，接近周四创下的三个月高点0.7223美元，本周周线料上涨1%。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 许娜/艾茂林)