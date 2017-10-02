澳新汇市：澳新货币小跌，因美债收益率扬升

路透悉尼/惠灵顿10月2日 - 澳元和新西兰元周一小跌，美国升息风险升高拉抬美债收益率至九年高位；同时澳新国内货币政策仍按兵不动。

澳元兑美元小跌至0.7825美元，连续三周下跌。强劲技术支撑位在约0.7800，但若失守可能跌至0.7740。

外界揣测美国总统特朗普可能选择前美联储理事瓦尔许来领导美联储，这扶助了美元。

外界认为瓦尔许比现任主席叶伦持更鹰派的立场，因此他若被任命可能导致利率更快速地上升。该风险因素足以推动两年期美债收益率升至1.503%，为2008年末以来首见的水平。

这使得澳洲两年期公债较可比美国公债收益率差收窄至50个基点，几周前收益率差超过60个基点。

澳洲央行在周二的10月政策会议上按兵不动，外界认为该央行将有一个月时间把利率维持在1.5%不变。

新西兰央行也不急于采取行动，该央行在上周的政策会议维持前景展望不变。

新西兰元在0.7196美元交投迟滞，远低于9月高点0.7435美元。

大选过后没有产生政府，也对新西兰元不利。掌握制衡权的新西兰第一党本周将开始与执政的国家党和工党进行初步谈判。

“鉴于近期美元反弹，加上围绕新西兰选举的不确定性，新西兰元面临下行风险，”西太平洋银行分析师Imre Speizer说。“我们认为新西兰元的目标位在0.7130美元。”(完) (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 张涛/于春红)