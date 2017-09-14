澳新汇市：澳洲乐观就业数据推升澳元，新西兰元亦跟涨

路透悉尼9月14日 - 澳元周四跳涨，因澳洲就业数据超过预期，并帮助抵消了美元涨势的影响，不过澳洲仍缺乏显示通胀压力的迹象。通胀压力可能推高利率。

澳元兑美元从稍早的0.7973涨至0.8010，扳回周三因美元普涨而录得的部分跌幅。

稍早澳洲公布数据显示，8月经季节调整后就业人口增加5.42万人，创2015年10月以来最大增幅，也超过路透调查预估的增加1.5万人。

但失业率仍为5.6%，因求职者增加，带动就业参与率创下2012年以来最高。

劳动人口增速几乎与就业增速相同，这表明薪资或通胀面临的上行压力将有限。

受此影响，银行间利率期货仅小幅下跌，暗示澳洲未来六个月升息的可能性约为30%。

“这是一份出色的就业报告，虽然仍存在相当大的闲置劳动力，”加皇资本市场的澳洲策略负责人Su-Lin Ong说。

中国公布的8月经济数据喜忧参半，社会消费品零售总额和工业增加值增幅均不及市场预期，这也抑制了澳元的涨幅。

但中国8月粗钢产量升至纪录高点，暗示铁矿石需求强劲。铁矿石是澳洲的最大出口产品。

新西兰元兑美元微涨至0.7256，略微受到澳元涨势提振，周三为下跌0.7%至0.7221。

在新西兰0600GMT公布最新的大选民调结果前，交易商保持警惕。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 戴素萍/刘秀红)