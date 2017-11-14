澳新汇市：澳洲企业调查报告意外强劲，提振澳元自低点反弹

路透悉尼11月14日 - 澳元兑美元周二脱离四个月低点，因澳洲一份企业调查报告意外强劲，帮助缓解中国数据令人失望所带来的冲击。

澳元/美元从低点0.7609小升至0.7630，不过技术面仍为看空。澳元在隔夜市场跌破0.7625/30附近的支撑。

澳洲国民银行(NAB)对超过400家企业的月度调查显示，10月企业现况指数攀升7点至正21，约是长期均值正5的四倍，且为1997年这项调查开始以来的最高点。该报告令澳元获得提振。

这样的乐观结果对澳洲央行而言将是一种安慰。该央行上周调降了通胀预估，但重申了经济加速成长的展望。

该调查还帮助抵消了中国数据不及市场预期的影响。今日出炉的中国社会消费品零售总额及规模以上工业增加值数据均弱于预期，表明随着北京当局应对债务风险和污染问题，中国经济可能正在丧失部分动能。

新西兰元对中国需求方面的信号也十分敏感，并在上述数据发布后下滑。

新西兰元兑美元下跌0.4%至技术支撑位0.6875美元，或将连续第四日收跌。

新西兰元若跌破该水位，可能会滑向近期低点0.6818美元；若这一水准亦告失守，则会释出非常空头的信号，可能向2016年中期以来未见的水平跌落。(完) (编译 高琦/侯雪苹；审校 孙茉莉/徐文焰)