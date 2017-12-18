澳新汇市：澳洲公布最新财政预算后澳元接近六周高位，新西兰元亦上涨

路透悉尼/惠灵顿12月18日 - 澳元周一上扬，缓步升向六周高点，之前澳洲政府预计其预算赤字下降幅度将快于此前预期。新西兰元盘旋在两个月高位附近。

澳元兑美元升0.1%报0.7650美元，周五所及高位0.7694近在咫尺，后者为11月初以来高点。

澳洲财长莫里森(Scott Morrison)在周一公布的年中预算报告中称，截至2018年6月的财年赤字可能约为236亿澳元(180.5亿美元)。这低于5月预算中预估的294亿澳元，相当于澳洲国内生产总值(GDP)的1.3%。

澳洲政府预计，2018/19年度预算赤字将收窄至205亿澳元，2019/20年度料进一步缩窄为26亿澳元，之后将于2020/21年度转为预算盈余102亿澳元。

澳元的进一步涨势因美元走强而受限。市场预期美国国会本周将通过期待已久的税改议案，这令美元获得买盘支持。

一些投资者预期，减税将提振美国经济增长，促使美联储更快速地升息，并带动美元走强。

新西兰元兑美元最新涨0.3%至0.7013美元，仅略低于近期触及的两个月高点0.7034美元，投资者等待一系列新西兰经济数据的出炉。

“本周发布的数据可能好坏不一，加上美国税改议案若获得通过在短期内将利好美元，因此新西兰元可能很难进一步升高，”澳新银行(ANZ)分析师Con Williams称。(完) (编译 李爽/侯雪苹；审校 杜明霞/高琦)