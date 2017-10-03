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澳新汇市：澳洲央行会议后澳元下滑，新西兰元追随其跌势走低
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2017年10月3日 / 凌晨4点43分 / 18 天前

澳新汇市：澳洲央行会议后澳元下滑，新西兰元追随其跌势走低

1 分钟阅读

路透悉尼/惠灵顿10月3日 - 澳元周二下滑至三个月低点，之前澳洲央行一如预期维持利率不变，并对澳元升值恐拖累经济和通胀发出预警。

澳元兑美元跌0.4%报0.7793，测试0.7786/7795区间的技术支撑。美元普涨。

澳洲央行宣布维持隔夜拆款利率于1.50%不变。该央行总裁洛威最近称还需要一段时间可能才会升息，鉴于这番言论，央行这一决定并不让人意外。

周二政策会议后洛威的声明同样也保持宽松基调，声明指出通胀仍偏低，尽管最近就业强劲增长，但失业率只会缓慢下降。

“澳元在央行声明公布后下跌，这或许反映出市场上存在大规模的投机性澳元多仓，一些持有者本来期待央行能表达出更为鹰派的立场。”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇市分析师Sean Callow说道。

“如果美元继续从美债收益率走势上得到支撑，澳元/美元可能将走软至0.7750/60。”

新西兰元/美元从0.7195下滑至0.7165，因一份调查报告显示，近期白热化的选举与选后的不确定性已经打击了商业信心。

“新西兰元/美元正徘徊在0.72附近，新西兰元兑其他货币的交叉汇率也限于区间波动。这种行情看似将延续到年底。”澳新银行首席分析师Cameron Bagrie表示。（完） (编译 李爽/高琦 审校 白云/陈宗琦)

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