澳新汇市：澳洲央行会议后澳元反弹，新西兰元触及三个月新高

路透悉尼6月6日 - 澳元周二收复稍早跌幅，之前澳洲央行维持对经济前景的乐观看法，尽管第一季经济增长数据可能疲软。新西兰元触及三个月新高，因美元走势普遍疲软。

澳元兑美元持坚，报0.7492美元，已从日内低点0.7457美元反弹。阻力位在周一高点0.7500美元，若突破该水准，则目标指向上周所及的0.7517美元。

澳洲央行在月度政策评估中维持利率在1.5%的纪录低位，且确认了其中性立场。

“澳元上扬是因为，澳洲央行维持未来两年GDP增速略高于3%的预估，”澳洲联邦银行资深策略师Elias Haddad表示。

澳洲第一季GDP数据定于周三公布。路透调查预估中值显示，第一季GDP料较前季增长0.2%，一些分析师甚至预计可能小幅萎缩。

今日稍早，澳元一度下跌约0.0033美元，此前数据显示澳洲第一季经常帐赤字缩窄到31亿澳元。这是2001年以来经常帐赤字的最低水平，但仍不及预期的收支平衡。

新西兰元兑美元触及0.7162美元，为3月初以来最高点。阻力位在0.7167附近。

新西兰元5月中旬迄今涨幅超过0.03美元，主要受惠于本国经济数据强劲，以及该国最大出口商品乳制品前景乐观。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 高琦/张涛)