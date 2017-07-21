澳新汇市：澳洲央行副总裁讲话压低澳元，新西兰元触及近一年高位

路透悉尼/惠灵顿7月21日 - 澳元周五跌离两年高位，此前澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)就利率问题表示，全球一些央行近期发表鹰派言论，但澳洲没有追随其他国家升息的必然原因。

澳元兑美元下跌近1%，最低至0.7875美元。澳元在本周稍早曾升至0.7992美元，但在0.80美元水准遭遇强劲阻力。

“正如澳洲政策利率没有必要降至全球其他地区的极低水平，其他央行升息也不必然代表澳洲政策利率需要调升，”澳洲央行副总裁德贝尔在一场演讲中称。

“澳洲央行副总裁德贝尔在今日讲话中直截了当的试图遏制澳元涨势，”ThinkMarkets的资深市场分析师Matt Simpson说道。

“他重申澳元汇率走高可能抵消经济成长给澳洲带来的好处，德贝尔今日要通过讲话影响市场。目前看来，他的讲话似乎起到了作用。”

澳元兑新西兰元也下挫1%，报1.063新西兰元。

新西兰元兑美元升至去年9月以来的最高位0.7429，分析师认为新西兰元还有进一步的上升空间。

但他们也表示，新西兰元在当前水准容易遭到获利了结。

新西兰元继续受到新西兰财长乔伊斯(Steven Joyce)的言论支撑。乔伊斯在接受彭博采访时表示，他对于新西兰元的强势并不担忧。（完） (编译 许娜/高琦 审校 于春红/王兴亚)