澳新汇市：澳洲强劲就业数据刺激澳元升至五周高位，新西兰元持坚

路透悉尼12月14日 - 澳元周四跳升至五周高点，因澳洲就业报告表现强劲，重燃明年升息机率，引发一波轧空。

澳元兑美元由0.7630美元跳升至0.7666；澳元隔夜已上涨1%，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)坚持未来缓步升息路径。

澳元/美元升破0.7654阻力后，技术面更加偏多，有望升至0.7695及0.7730。

引发新一轮涨势的是澳洲就业数据。数据显示，澳洲11月就业人口增加6.16万人，预估为增加1.8万人。

上述就业增幅是送给澳洲央行的圣诞大礼，央行一直指望就业市场趋紧来提振薪资和收入。

“对经济、政府和央行而言，就业报告十分鼓舞人心，”澳洲国民银行首席经济学家Ivan Colhoun称。

澳洲国民银行预计明年下半年央行将加息50个基点。市场则更加慎重，利率期货显示到2019年2月才会第一次升息。

新西兰元兑美元持稳于0.7006美元，隔夜涨1.3%；此前美联储政策声明的紧缩倾向没有一些人预期地那样强硬。

新西兰元已经突破重要阻力位0.6980美元，为上探下一目标位0.7077美元开辟通道。

新西兰由工党领导的新政府周四表示将加大针对家庭的支出，承诺增加住房供应，同时还作废了前政府的减税提议，并预计明年的预算盈余将略微低于之前的预测。

新西兰计划未来四年资本支出预算达到329亿新西兰元，高于8月份计划中的262亿新西兰元。(完) (编译 蔡美珍/王灿；审校 艾茂林/戴素萍)