澳新汇市：获利卖盘令澳元冲高后回落，强劲就业数据也未能提供帮助

路透悉尼/惠灵顿1月18日 - 澳元在短暂升至0.80美元上方后，又回落到周四盘初起始水准，因遇到强大的获利了结卖压，就连乐观就业报告所带来的提振影响也被压制。

澳元/美元基本持平在0.7962美元，之前在隔夜市场曾升至0.8023美元，为9月以来首次站上0.80关口。

市场猜测美国国会料将通过一项避免政府关门的临时拨款法案，这引发了美元的空头回补，令澳元涨势逆转。

澳元多头遇挫反过来由限制了对于澳洲强劲劳动力报告的反应。澳洲统计局公布，12月经季节调整后就业人口增加3.47万人，远远高于路透调查预估的增加9,000人。

但失业率因有更多人找工作而小幅上升，从5.4%升至5.5%。就业参与率为65.7%，创下2011年1月以来的最高，因更多的女性进入职场。

由于劳动力供应大于需求，意味着薪资和通胀上升压力较少，因此也就没有促使澳洲央行升息的近期因素。

利率期货走势显示升息机率没有变化，即8月升息的可能性为50%。12月前升息的预期仍未被完全消化。

“澳洲央行无疑乐见经济指标继续上升。不过薪资上升情况仍是一大关注点，目前增速还是不温不火，”加皇资本市场策略师Robert Thompson称。

“我们认为澳洲央行在整个2018年都将按兵不动，到2019年第一季和第二季开始升息，不过今天的数据加大了提前升息的可能性。”

新西兰元兑美元也呈拉锯走势，跌至0.7267美元，而隔夜曾刷新四个月高位0.7331。

新西兰元一个月内上涨近4%，料将出现部分整固，尤其是尚无重大国内数据情况下，新西兰下一个重大数据是1月25日的季度消费者物价。

阻力位在0.7340和0.7365，支撑位则在0.7235美元。(完) (编译 高琦/刘秀红；审校 于春红)