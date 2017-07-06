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2017年7月6日 / 凌晨3点22分 / 1 个月前

澳洲经济指标总览--7月6日

路透新闻部

3 分钟阅读

                 经济指标                   时段      最新值      前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                     8月3日
 商品及服务收支(亿澳元)                     5月        顺差24.71     顺差0.9          
     出口(较前月)                                            +9%         -8%          
     进口(较前月)                                            +1%         -1%          
                                                                                      
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                                  
       (较前月)                             5月            +0.6%       +1.0%       8月4日
                                                                                      
 就业市场(经季节调整)                                                             7月20日
 就业人口(较前月变动,万人)                  5月            +4.20       +4.62          
 全职就业人口(较前月变动,万人)                             +5.21       -0.57          
                                                                              
 失业率                                                     5.5%        5.7%          
 就业参与率                                                64.9%       64.8%          
                                                                                      
 消费者物价指数(CPI)                                                              7月26日
 总体CPI(较前季)                           第一季          +0.5%       +0.5%          
     (较上年同期)                                          +2.1%       +1.5%          
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                  +0.5%       +0.4%          
     (较上年同期)                                          +1.9%       +1.6%          
 澳洲央行加权中值(较前季)                                  +0.4%       +0.4%          
     (较上年同期)                                          +1.7%       +1.5%          
                                                                                      
 国际贸易价格指数                                                                 7月27日
 进口物价(较前季)                          第一季          +1.2%       +0.2%          
 出口物价(较前季)                                          +9.4%      +12.4%          
                                                                                      
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                                 9月5日
 经常帐收支                                第一季      赤字31.08      赤字39          
 商品与服务贸易收支                                    顺差92.42   逆差46.67          
                                                                                      
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                              9月6日
     (较前季)                              第一季          +0.3%       +1.1%  
     (较上年同期)                                          +1.7%       +2.4%  
    * 为当日有更新的数据。(完) (整理 戴素萍；审校 龚芳)

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