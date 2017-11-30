澳洲经济：企业投资和建筑许可均上升，预示经济活动升温

路透悉尼11月30日 - 澳洲第三季度企业投资达到一年多来最高水平，建筑许可升至八个月来最高，预示着经济活动全面升温。

澳洲统计局周四公布的数据显示，第三季经季节调整的资本支出增加1%至294亿澳元(222.3亿美元)。这是该数据连续第三个季度增加，也是2016年年中以来最佳表现。

设备、厂房和机械的支出增加0.7%，应能为第三季经济增长带来适度助益。

下周将出炉的数据料显示，澳洲第三季国内生产总值(GDP)料增长0.5%-0.8%。目前澳洲经济规模为1.7万亿澳元。

截至2018年6月的2017/18年度资本支出最新估值亦被进一步上修至1,089亿澳元，超过大多数分析师预期，此前估值为1,031亿澳元。

包括公用事业、建筑和零售贸易在内的各行业支出计划全都处于纪录高位。

澳洲央行长期以来一直指望投资普遍复苏，以弥补矿业低迷造成的缺口，并在近期对该趋势转变发表更加乐观的言论。

“现在断言动物精神已经强势回归还为时尚早，”澳洲央行总裁洛威上周表示。

“但有更多企业报告表示经济情况已见改善，也有更多企业做好冒险的准备，投资新的资产。这对经济来说是好消息。”

持续四年的房屋建筑荣景，已为经济支撑提供不少支持，周四出炉的数据暗示将盛况进一步持续。

10月建筑许可较上月增长0.9%，分析师预估下滑约1.8%。10月建筑许可同比则是大幅增长18.4%，公寓建筑增逾37%。

这将令分析师与政策制定者感到意外，他们原本预定住房建筑料于未来几个月逐步放缓。(完) (编译 王灿/许娜/陈宗琦；审校 杜明霞/汪红英/龚芳)