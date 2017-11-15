澳洲经济：具有多个“增长引擎”--央行助理总裁

路透悉尼11月15日 - 澳洲央行一名高层官员周三表示，兴旺的基础设施投资、不断扩大的资源出口以及强劲的旅游和服务业，都是澳洲经济的“增长引擎”。

在一篇关于澳洲经济增长来源的乐观讲话中，澳洲央行助理总裁埃利斯(Luci Ellis)还提到相对较快的人口增长，以及劳动参与率持续上升，尤其是女性的参与率。

埃利斯没有直接提到货币政策，但她对经济增长的乐观看法是金融市场排除再次降息前景的一个主要原因。

基础设施支出在经济展望中占有重要地位，因为尚待完成的工程处于数十年来的最高水平，其中大部分是在公共交通领域。

“也有重要的间接影响，”掌管澳洲央行经济部门的埃利斯表示，“基础设施工程支持民间企业的活动，因为他们代表公共部门从事这些项目的大部分工作。

“加强公共基础设施建设也被认为可以更为全面地提升经济生产力。交通基础设施建设在这方面的作用看起来尤其大。”

另一个增长来源为天然资源出口，因先前对矿业项目的大规模投资提高了产出，尤其是液化天然气(LNG)的产出。

埃利斯估计未来两年天然资源出口将把国内生产总值(GDP)成长率拉高约1.2个百分点，且占澳洲出口收入的一半。

旅游及服务业也强劲增长，主因先前持续了10年之久的矿业投资热潮转淡，在过去几年导致澳元贬值。

埃利斯称，“‘成长力道将源自何处’这个问题的部分答案在于，‘所有产业的成长速度都比繁荣期的常见水准来得缓慢。”(完) (编译 张涛/张明钧; 审校 高琦/白云)