澳洲经济：本就很低的通胀率可能被下修，距离升息更加遥远

路透悉尼11月7日 - 澳洲已然疲弱的通胀率可能被下修得更低，因消费者支出习惯改变被纳入考虑，这将进一步推迟利率从纪录低位上调的时间。

澳洲统计局周一公布的最新家庭消费模式报告显示，消费者物价指数(CPI)数据可能将通胀率高估了0.22个百分点左右。

这看起来可能并不多，但第三季年度通胀率已经处在1.8%的低位，而且至关重要的是低于澳洲央行2-3%的目标区间。

按CPI最新权重计算，第三季通胀率实际上只有1.6%。

“很明显，CPI权重调整将使澳洲央行更难在中期内实现通胀目标，”西太平洋银行分析师Justin Smirk说。

这将是澳洲央行遇到的一个挫折，该央行此前预计通胀率到年底升至2%左右，之后逐步上升。

投资者已经推迟了对加息时机的预期。利率期货市场走势暗示要等到2019年初才会加息，而几个月前市场预计的是2018年8月之前加息。

澳洲央行周二召开月度政策会议，外界预期其几乎肯定会按兵不动。央行还将在周五发布季度政策评估，分析师猜测可能会下调通胀前景。

“我们的CPI展望低于普遍看法，我们仍认为合适，受权重调整影响，未来一年整体和基础通胀将只会缓慢升至2%或略高，”瑞银分析师George Tharenou称。

“这将让澳洲央行按兵不动直至2018年下半年。”

此前澳洲对CPI中商品和服务项目的权重进行了调整，以反映过去五年支出方式的转变。(完) (编译 杜明霞/王兴亚；审校 龚芳/李爽)