澳洲经济：第四季薪资增速略微加快，但企业仍撙节开支

路透悉尼2月21日 - 澳洲第四季薪资增速略微加快，但民间部门薪资增速仍停留在接近历史低位，值此之际企业撙节开支更加压制消费者支出及通胀。

澳元仅小升至0.7892美元，因这份数据结果并未强劲到足以拉高澳洲今年升息的可能性。

澳洲统计局(ABS)周三发布的数据显示，12月当季薪资价格指数较上季上扬0.6%，略高于市场预估的上升0.5%。

当季薪资价格指数年增率自前季的2.0%增至2.1%，但仅略高于历史低位1.9%及消费者物价年增率。

而这也主要是因为雇主迫于监管部门压力，不情愿地将最低薪资异常慷慨地上调3.3%。

民间部门年度薪资增幅仍保持在1.9%，没有一个行业薪资增幅超过2.6%。医疗保健和休闲娱乐行业增幅最高；矿业薪资仅增长1.4%，与之前的荣景时期不可同日而语。

澳洲央行近日预计，2019年初以前核心通胀率都不会达到2-3%目标区间底部，并且在2020年中以前仅会触及2.2%。薪资增长乏力正是央行做出如此预期的一个重要原因。

就在上周，澳洲央行总裁洛威还强调，薪资加快增长是提振通胀所必需的，而且增速不能只是温和加快。

“如果平均通胀率要达到2.5%，那么较长时期的平均薪资增幅可能应该为3.5%，”洛威在国会表示。

“我担心的是，社会上已经对2%的薪资增幅习以为常，人们的预期已经调整，把这当做正常水平。”

上一次薪资增幅最高达到3.5%，还是在2012年第三季度。

鉴于这一目标遥不可及，投资者预测澳洲央行在8月前升息的可能性不超过25%。即便是到明年2月，升息至1.75%也并非十拿九稳。(完) (编译 龚芳/许娜/郑茵 审校 李婷仪/王颖/王丽鑫)