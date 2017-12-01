澳洲经济：11月房价连二个月持平，悉尼房价下跌带来拖累

路透悉尼12月1日 - 澳洲主要城市的房价11月为连续第二个月持平，因监管机构抑制投资贷款的努力，使得一度火红的悉尼房市出现逆转。

地产顾问公司CoreLogic表示，11月几个首府城市合计房价指数持平于10月。

11月房价年增幅较10月的7.0%和和年中的10.5%有所放缓。

“悉尼的住宅库存量约占全国的五分之一，以价值来计算则占了约三分之一，整个悉尼的房市情况走软，对整体成长趋势造成不小的影响，”CoreLogic研究主管Tim Lawless表示。

11月悉尼房价下跌0.7%，年增幅降至5%，低于前月的7.7%及今年初接近19%的升幅。

墨尔本的房价较有韧性，部分得益于强劲的人口增加。11月墨尔本房价上涨0.5%，但年增幅从10月的11.0%略降至10.1%。

房价增长放缓是澳洲银行业监管机构非常希望的。监管机构已收紧投资及到期前仅须付息的贷款的标准，促使银行业上调部分抵押贷款产品的利率。

澳洲央行也担心债务推动的房地产投机可能最终打击消费者和银行业。

其他城市的房价情况差别很大，霍巴特房价同比上升11.5%，珀斯房价下降2.6%。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 杜明霞/王兴亚)