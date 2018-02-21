澳洲股市：几近收平，必和必拓大跌4.8%

路透2月21日 - 澳洲股市周三连续第二日收平，因必和必拓的跌幅抵消掉必需性消费类股和房地产类股的涨幅。

澳股S&P/ASX 200指数微升0.1%或2.8点，收报5,943.700点。该指数昨日微跌0.688点。

按市值计，以市值计澳洲最大的公司必和必拓挫低4.8%，创下逾11个月以来最大跌幅。这家矿业巨擘之前公布，上半年基础获利增加25%至40.5亿美元，但低于汤森路透I/B/E/S预估的43亿美元。

美元走强也打压整体原材料类股，矿业股承压。

美元升值对大宗商品价格构成压力，澳洲是大宗商品的主要出口国。

全球矿业巨擘力拓(Rio Tinto)股价跌1.6%，是拖累大盘最严重的个股之一，South32跌2.5%至将近四个月低点。

澳洲上市公司a2 Milk Company劲扬29.7%至纪录高位，对大盘的推高贡献最大。

该公司周三公布半年度获利创下纪录高位，得益于中国对婴儿配方奶粉需求急升，且公司宣布与恒天然签订供货协议，将有助于公司拓展美国市场。

业务涉及零售乃至矿业的综合企业西农(Wesfarmers)上涨3%至两周高位，尽管公司公布的半年利润为逾10年来最低。(完) (编译 高琦/郑茵 审校 于春红/艾茂林)