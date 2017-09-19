澳洲股市：小幅收低，受地产股和大型银行股下跌拖累

路透9月19日 - 澳洲股市周二小幅收跌，受累于地产股和澳洲联邦银行等大型银行股下挫。

澳股S&P/ASX 200指数跌0.1%，或6.999点，收报5,713.6点。该股指周一收高0.5%。

大盘跌幅中的一大半都来自于地产股，工业地产开发商Goodman Group Pty Ltd挫跌2.2%至一周多低位，购物中心开发商Westfield Corp下跌2.1%至近三周收盘低位。

Blue Ocean Equities的市场投资组合策略师Mathan Somasundaram说，投资者抛售房地产类股，或许与澳洲央行9月政策会议记录强调家庭债务增加有关。

澳洲央行9月会议记录显示，该行仍然担心家庭债务上升和本币强势的问题。住房债务的增长快于收入增长，威胁到整体经济的支出。

金融类股中，澳洲联邦银行(CBA)从三周高点回落收跌0.5%，澳新银行收盘涨0.1%。

TPG Telecom收窄涨幅，终场收高5.2%，创两周收盘高位，该公司全年净利增长9%，超过分析师预估。

投资者还将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始的两日政策会议。美联储料将在此次会议上采取新的政策正常化举措，并宣布开始缩减其规模为4.2万亿(兆)美元的公债和抵押贷款支持证券投资组合。在今年两次升息后，美联储料将维持利率不变。(完) (编译 许娜/汪红英；审校 孙茉莉/王洋)