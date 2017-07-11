澳洲股市：小幅收高，市场等待美联储主席叶伦的国会作证

路透7月11日 - 澳洲股市周二小幅收高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周稍后将发表国会证词，投资者将密切关注以寻求美联储将于何时再次收紧货币政策的线索。

S&P/ASX 200指数收高4.46点，或0.1%，至5,728.9点，交投淡静。市场在等待叶伦周三和周四在国会发表半年度货币政策证词。

“多数人在(叶伦发表证词)之前进行了头寸调整，如果她真的在金融情势方面稍稍进一步阐述自己的个人看法，只有极少数人准备好做出反应，”IG Markets机构交易商Chris Weston表示。

“叶伦目前的观点已经被市场所熟知，应该不会有太大意外。”

矿商类股受到铁矿石价格的持续上涨提振，大商所主力铁矿石合约连续第三个交易日上涨。

主要矿产企业必和必拓(BHP Billiton)和Fortescue Metals Group分别涨1.1%和3.5%。

力拓涨0.8%。

油价略涨提振澳洲主要油气企业股票进一步上涨，行业领头羊Woodside Petroleum上涨约0.2%，燃料供应商Caltex Australia上涨近0.8%。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 张明钧/王洋)