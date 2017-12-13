澳洲股市：收于一个月最高水准，受房地产类股提振

路透12月13日 - 澳洲股市周三创一个月最高收位，受房地产类股提振，购物中心运营商Westfield股价上涨也支撑澳股，该公司之前收到欧洲最大房地产商Unibail-Rodamco的收购提议。

指标S&P/ASX 200指数收涨0.14%或8.600点至6,021.800点，为连续第五个交易日上扬。周二为上涨0.25%。

Westfield跳涨13.7%至2016年10月以来最高水准，推动指标股指上涨，该公司之前称，将接受Unibail-Rodamco的160亿美元收购提议。

嘉信理财澳洲(Charles Schwab Australia)的一位分析师表示：“有一些并购消息，提振了市场。”

Cleanaway Waste Management Ltd跳升8.4%，百分比涨幅位居前列，也对大盘的升势贡献力量。

这家废物管理公司周一表示，将以每股3.425澳元现金收购较小的同业Tox Free Solutions。

另一方面，银行类股逆转稍早的涨势，成为大盘最大的拖累。金融类股指数下跌0.2%，止住五连涨走势。

澳新银行下跌0.5%。澳洲联邦银行也小幅收低。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 张荻/于春红)