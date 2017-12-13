FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
澳洲股市：收于一个月最高水准，受房地产类股提振
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
中国财经
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 13, 2017 / 6:18 AM / 2 days ago

澳洲股市：收于一个月最高水准，受房地产类股提振

1 分钟阅读

路透12月13日 - 澳洲股市周三创一个月最高收位，受房地产类股提振，购物中心运营商Westfield股价上涨也支撑澳股，该公司之前收到欧洲最大房地产商Unibail-Rodamco的收购提议。

指标S&P/ASX 200指数收涨0.14%或8.600点至6,021.800点，为连续第五个交易日上扬。周二为上涨0.25%。

Westfield跳涨13.7%至2016年10月以来最高水准，推动指标股指上涨，该公司之前称，将接受Unibail-Rodamco的160亿美元收购提议。

嘉信理财澳洲(Charles Schwab Australia)的一位分析师表示：“有一些并购消息，提振了市场。”

Cleanaway Waste Management Ltd跳升8.4%，百分比涨幅位居前列，也对大盘的升势贡献力量。

这家废物管理公司周一表示，将以每股3.425澳元现金收购较小的同业Tox Free Solutions。

另一方面，银行类股逆转稍早的涨势，成为大盘最大的拖累。金融类股指数下跌0.2%，止住五连涨走势。

澳新银行下跌0.5%。澳洲联邦银行也小幅收低。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 张荻/于春红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below