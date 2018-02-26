澳洲股市：收于逾三周高位，追随美股涨势

路透2月26日 - 澳洲股市周一连续第四日收高，追随美股涨势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)之前缓解了市场对其今年货币政策立场的担忧。

美联储周五称，预计经济将稳步增长，认为近期内没有可能导致其暂停原定升息步伐的重大风险。

指标S&P/ASX 200指数收涨0.7%或42.4点至6,042.2点，触及三周高位。

“四大银行”贡献了大部分涨幅，上涨1.3-1.9%之间。指标金融类类股指数 收高1.2%。

零售商Woolworths Group 收高2.1%，伍德塞德石油则上涨1.8%。

必和必拓上涨0.6%，对金属和矿业类股指数的贡献最大。

基本金属价格周一上涨，因周末有报导称中国1月基本金属进口飙升。

不过QBE Insurance Group下跌逾3%，此前该公司公布年度亏损12.5亿澳元，因自然灾害造成大量保险理赔。

这家澳洲以市场规模计第二大保险商还表示，将把拉美业务作价4.08亿美元出售给苏黎世保险(Zurich Insurance Group)，以专注于其它市场。

Newcrest Mining 收低1.2%，之前该公司宣布以2.5亿美元收购加拿大矿业公司Lundin Gold的27%股份。

力拓则小跌0.3%。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 龚芳/艾茂林)