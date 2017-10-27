澳洲股市：收低，因法院裁决引发政治不确定性

路透10月27日 - 澳洲股市周五下滑，从近六个月高位回落，之前澳洲政府丧失了一个席位的多数优势，因法院意外判决副总理没有议员资格。

澳洲股市出现逾五周的最大单日百分比跌幅。澳洲高等法院裁决，副总理乔伊斯(Barnaby Joyce)因其双重国籍没有资格留在议会，这令澳洲政府失去在国会的一席多数优势，并将进行补选。

澳洲股市S&P/ASX 200指数收跌0.2%，或13.097点，至5,903.2点，失守稍早因公司业绩令人鼓舞而获得的涨幅。该指标股指周四涨0.2%。

“澳洲政治面不稳的看法略微令市场焦虑，没人希望看到这一情景，”IG Markets机构交易员Chris Weston称。

大盘指数在连续三天收高后，今日收低，创下四周来首个周线下跌。

大盘受金融类股下挫而受到拖累，四大银行领跌，它们的跌幅介于0.8%至1.2%。

Weston称，反对党工党有可能组阁的前景，对于市场来说具有重大意义。

“工党承诺在一些情况下将取消负扣税法，这将成为楼市面临的阻力，如果楼市面临阻碍，将不利金融业，”Weston称。

能源股表现依旧乐观，Origin Energy收高约1.5%。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 张涛/高琦)