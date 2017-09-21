澳洲股市：收跌近1%至逾七个月低点，受金融和材料股拖累

路透9月21日 - 澳洲股市周四收于逾七个月低点，受金融和材料股拖累。此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示，尽管通胀低迷，12月仍可能进行第三次升息。

一如市场预期，美联储周三维持利率不变，称将在10月缩减资产负债表，但同时也暗示其预期将在年底前再升息一次。

“由于市场预期美联储不会有太多动作，先前美元走势相对疲软就是在反映这点，在这样的背景下人气非常负面，”Blue Ocean Equities的市场投资组合策略师Mathan Somasundaram表示。“市场有相当大的压力，因为随着利率上升，资产价格不得不下跌。”

不过，澳洲央行总裁洛威周四表示，全球利率上升不会对澳洲造成自动性的影响，决策官员很清楚升息对高负债家庭的冲击。

澳股S&P/ASX 200指数收盘下跌0.9%或53.691点，报5,655.4点，为2月8日以来最低收位。该指数周三下滑0.1%。

金融股方面，澳洲联邦银行(CBA)收低0.3%，早盘最多上扬0.8%。该行表示将把寿险部门售予总部位于香港的友邦保险，售价31亿美元。

其他三大银行跌幅介于0.4-0.9%。(完) (编译 李春喜/艾茂林; 审校 张明钧/王洋)