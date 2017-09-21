FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
澳洲股市：收跌近1%至逾七个月低点，受金融和材料股拖累
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月21日 / 早上7点27分 / 1 个月内

澳洲股市：收跌近1%至逾七个月低点，受金融和材料股拖累

1 分钟阅读

路透9月21日 - 澳洲股市周四收于逾七个月低点，受金融和材料股拖累。此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示，尽管通胀低迷，12月仍可能进行第三次升息。

一如市场预期，美联储周三维持利率不变，称将在10月缩减资产负债表，但同时也暗示其预期将在年底前再升息一次。

“由于市场预期美联储不会有太多动作，先前美元走势相对疲软就是在反映这点，在这样的背景下人气非常负面，”Blue Ocean Equities的市场投资组合策略师Mathan Somasundaram表示。“市场有相当大的压力，因为随着利率上升，资产价格不得不下跌。”

不过，澳洲央行总裁洛威周四表示，全球利率上升不会对澳洲造成自动性的影响，决策官员很清楚升息对高负债家庭的冲击。

澳股S&P/ASX 200指数收盘下跌0.9%或53.691点，报5,655.4点，为2月8日以来最低收位。该指数周三下滑0.1%。

金融股方面，澳洲联邦银行(CBA)收低0.3%，早盘最多上扬0.8%。该行表示将把寿险部门售予总部位于香港的友邦保险，售价31亿美元。

其他三大银行跌幅介于0.4-0.9%。(完) (编译 李春喜/艾茂林; 审校 张明钧/王洋)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below