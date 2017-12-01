澳洲股市：收高，尾随美股涨势

路透12月1日 - 澳洲股市周五收高，能源及医疗板块上涨逾1%，美国税改前景转佳激励美股乐观情绪，澳股亦受感染。

S&P/ASX 200指数收涨0.3%，或19.908点，至5989.8点。

美股标普500指数周四收于纪录高位，道琼工业指数首次升破24,000点。

该澳洲指标股指本周周线上涨0.1%，五周以来有四周上涨。

能源类股指数涨1.7%，受原油期货上涨提振，之前石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国同意延长减产协议。

能源巨头伍德塞德石油和Caltex分别上涨1.2%和2.8%。

Blue Ocean Equities的市场投资组合策略师Mathan Somasundaram说，“乐观人气驱动一切。昨天因为皇家调查委员会而灰头土脸的银行股反弹。人们希望增加曝险，因此他们买入银行股。几乎所有类股均表现不俗。全球人气高涨。”

金融类股小幅上涨，因澳洲联邦银行(CBA)股价下跌0.3%，抑制金融类指数的涨幅。

医疗保健类指数涨1.3%，CSL和Sonic Healthcare领涨，涨幅分别为1.6%和1.4%。

材料类股表现不错，未受中国铁矿石期货在连续八日上涨后回落影响。

矿业巨头必和必拓和包装公司Amcor分别涨1%和2%。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 白云/张明钧)