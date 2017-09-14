澳洲金融：监管机构将调查大银行是否通过上调抵押贷款利率不当牟利

路透悉尼9月14日 - 澳洲的企业监管机构周四表示，将调查大银行是否利用当局抑制房地产泡沫的行动作为借口，通过上调抵押贷款利率来牟利。

调查人员将侧重审查，最近银行业在调息周期之外的加息幅度是否过大，以及他们给公众的理由是否“不准确、或许有误并且误导”，澳洲证券和投资委员会(ASIC)副主席Peter Kell对一个议会委员会表示。

“这是一个我们关心的问题...我们必须对任何一条声明都认真审查，”Kell说。

因担忧债务催生的楼市泡沫可能导致金融系统失稳并打击总体经济，监管机构已要求银行业者收紧抵押贷款投放标准。

但议员David Coleman表示，这种举措并非是为了增加银行获利，贷款投放机构不应将其当做抵押贷款产品定价过高的理由。Coleman是经济委员会的自由党成员。

他说，澳洲联邦银行(CBA)、澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)和澳洲国民银行(NAB)都公布了声明，把利率上调与新规挂上了钩。

他说，澳洲联邦银行尤其应被仔细审查，该行6月曾将房屋抵押贷款利率上调30个基点，称这是“实现我们的监管要求”的必要措施。

记者未能立即联系到澳洲联邦银行、西太平洋银行和澳洲国民银行的人士置评。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 孙茉莉/高琦)