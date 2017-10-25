澳股业绩：澳新银行年度现金获利增长18%，受削减成本和坏账下降提振

路透悉尼10月26日 - 澳洲第三大银行--澳新银行周四公布年度现金获利骤增18%，一改上年疲势，因该行削减成本及坏账情况改善，抵消了营收欠佳的影响。

截至9月30日的一年，剔除各种一次性项目后的现金获利为69.4亿澳元(53.4亿美元)，上年为58.9亿澳元。

该行的法定净利增长12%至64.1亿澳元，略低于汤森路透I/B/E/S访问的九名分析师平均预估的68.7亿澳元。

瑞信分析师在给客户的报告中称，澳新银行的业绩报告“整体来说逊于预期，但坏账规模较低抵消了营收欠佳的影响。”

“营收疲弱是该行业的通病，但澳新银行的特殊情况也让其表现得更加糟糕，”他们补充道。

澳新银行称，年度营业收入下降1%至204.8亿澳元，费用则减少9%。

此前一年，该行录得五年来最低获利，归因于重组成本高达11亿澳元并且坏账飙升。

澳新银行周四表示，最终股息可能持平于每股0.80澳元。

截至9月底，该行的普通股一级资本充足率从上年同期的9.6%升至10.6%，略高于澳洲审慎监管局(Australian Prudential Regulation Authority)要求的至少10.5%的目标。

净息差下滑八个百分点，受累于政府新的抵押贷款税收规定。(完) (编译 王琛/王兴亚；审校 许娜/郑茵)