澳门金融：银行及支付机构不应参与或提供比特币有关之金融服务--金管局

路透香港9月27日 - 澳门金融管理局周三称，已发函提请澳门当地所有银行及支付机构，不应直接或间接参与或提供任何与比特币（Bitcoin）有关之金融服务。

“鉴于最近内地代币发行融资活动大量涌现，投机炒作盛行，内地部委已明令禁止金融机构和非银行支付机构为代币发行融资和虚拟货币提供服务，本局亦已于本年9月20日发函，提请本澳所有银行及支付机构，不应直接或间接参与或提供任何与之有关之金融服务。”澳门金管局称。

澳门金管局的新闻稿称，当局曾于2014年6月发出新闻稿，向金融业界及市民发出警示，指明比特币乃虚拟商品，不属法定货币或金融工具，并不受当局监管，而有关虚拟商品的交易涉及大量风险，包括但不限于洗钱及恐布主义融资风险，参与者必须特别注意。

中国央行和工信部等多部委9月初下发关于防范代币发行融资风险的公告称，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

中国大型数字货币交易平台--比特币中国网站称，将于今日12点起关闭数字资产和人民币充值功能，并将于周六（30日）12点起如期停止所有交易业务。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)