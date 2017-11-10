瑞士利率：央行总裁为负利率辩护，认为有利于限制瑞郎需求

路透苏黎世11月9日 - 瑞士央行总裁乔丹周四表示，央行仍有必要实施负利率政策，以限制对瑞郎的需求。

瑞士央行在2015年1月弃守瑞郎兑欧元的汇率上限1.20瑞郎，自此以后负利率和大规模购买外汇一直是央行货币政策的基石，但在国内却引发争议。

银行业抱怨央行实行负0.75%的政策，实际上就是对他们在央行的存款收费，同时央行大量购买外币，也让其获利变得更加波动。

乔丹在为法兰克福一个活动而准备的讲话中称，尽管随着欧洲政治风险减弱，有避险作用的瑞郎近几周走软，但负利率仍然十分重要。

“如果没有负利率，在当前全球利率环境下，瑞郎作为一种投资型货币，就会变得太有吸引力，会再度升值，”他说。

“就是由于负利率，我们才能在一定程度上恢复与其他货币之间一贯的利率差。”

乔丹说，虽然2015年年初以来瑞郎被高估令很多公司受伤，但瑞士并未陷入衰退，失业率也只是短暂上升。

不过10月份瑞士央行的外汇储备猛增至7,420亿瑞郎(7,440亿美元)，比瑞士整体经济产出还高14%，使瑞士央行容易因汇率波动而面临高额获利或损失。

瑞士央行上个月公布季度获利325亿瑞郎，创纪录高位。2015年亏损230亿瑞郎后，该央行不得不动用储备资金支付红利。

乔丹说，虽然央行担心巨额外汇储备的损失可能限制其向瑞士联邦和州政府支付红利的能力，但央行不应放弃对投资的控制权。

“货币政策和资产负债表的控制是相互关联、不可分离的，”乔丹说。

“获利和与之相关的支出不应成为货币政策目标，它们只是一种副产品。”(完) (编译 郑茵/王灿；审校 李爽/徐文焰)