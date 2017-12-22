瑞士金融：第三季投资人继续出售外国资产，阻碍央行削弱瑞郎的努力

路透苏黎世12月22日 - 瑞士周五公布的数据显示，第三季瑞士企业和投资人继续出售海外投资，这凸显出瑞士央行在削弱瑞郎行动中仍然面临的一个问题。

第三季瑞士投资人总共出售了价值27.4亿瑞郎(27.7亿美元)的外国金融资产，企业退出的海外投资价值约为236亿瑞郎。

瑞士央行曾指称，瑞士投资人希望把资金移回国内以及限制海外支出，加大了对瑞郎的需求，是瑞郎强势的因素之一。

虽然今年瑞郎兑欧元已经贬值大约8%，但瑞士央行仍誓言要保留宽松政策，以抑制瑞郎。瑞士央行称瑞郎“估值偏高”。

瑞士央行总裁乔丹表示，虽然欧洲经济愈发稳定，前景也好转，但瑞士投资人仍对海外投资持保守态度。

“我们现在还没有看到瑞士投资者投资海外、购买美元或欧元的意愿增加，”乔丹上周表示。

“我们看到瑞郎有所贬值，但这主要是因为瑞士以外的风险减小了。”

乔丹表示，他相信投资者行为很快会改变。

“投资者仍有可能投资海外，寻找财务回报高于瑞士国内的更好的机会，”乔丹称。

瑞士央行周五的数据显示，瑞士经常帐盈余在第三季缩窄至130亿瑞郎(131.4亿美元)，因对外贸易收入下降。 S

不过，瑞士出口依赖型经济的前景仍然亮丽。瑞士12月KOF领先成长指标创下2010年6月以来最高。

根据瑞信养老基金指数，养老基金在寻求收益方面，仅仅是在非常谨慎地削减对瑞郎的持仓。

按照法律，基金持有的资产中至少有70%必须是瑞郎资产。在2010年时，基金持有瑞郎资产的比例为80%，到今年9月末时降到77%。

“趋势料继续沿着这个方向发展，但应不会对压低瑞郎汇率造成很大影响，这是朝着正确方向的推进。”瑞信的策略咨询与机构客户部主管Christian Wicki表示。

“养老基金努力为其成员获取更好的回报，但消除瑞郎承受的压力则不属于它们的职责范畴。”（完） (编译 李春喜/刘秀红/高琦 审校 蔡美珍/孙茉莉/艾茂林)