神凯投资：利多发酵，大连豆粕期货受到强势提振

以下内容节选自11月22日的《期货日报》：

过去一段时间，国内外豆类市场缺乏指引，即便是最新的USDA供需报告，也明显缺乏亮点。不过，随着美国大豆大量上市，以及南美作物种植的开始，市场关注焦点逐渐由美国大豆产量向美豆出口、南美天气转移。并且，我国再度出现进口大豆严检、发证从严等预期之外的状况，国内豆粕受到强势提振。

今年美国大豆丰收、价格较去年低廉，国内油厂原本计划采购大量进口大豆，但养殖业恢复缓慢，各家油厂担心豆粕销售压力增大，因此在过去半个多月里，低价刺激豆粕销售的意愿明显增强，其中部分地区豆粕3—9月基差报价跌至60元/吨以内。如此优惠价格，令国内豆粕采购方出现了集中补货。这使得豆粕库存持续降低，且未执行合同达到历史新高。加之近期出现证书发放问题，部分油厂甚至出现无货可售的状态。综上所述，由于国内油厂豆粕库存降低，GMO发证从严，部分油厂只能以现产现提的方式进行销售，区域性供应偏紧的利多继续发酵。加之南美大豆产区遭受天气干燥威胁，大豆减产预期也逐渐增强。这些因素会成为继续推高国内外豆粕价格的因素。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)