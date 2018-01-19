福能期货：中国期指总持仓下降，市场情绪稍显谨慎

以下内容节选自1月19日的《期货日报》：

周四沪指振荡走高，收涨0.87%报3474.75点，再创两年来新高，上证50指数连涨15日站上3100点。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数全线上涨，涨幅分别为0.55%、0.99%和0.31%，对应期指当月合约涨幅分别为0.66%、1.14%、0.23%。期现价差方面，沪深300、上证50指数期货当月合约的升水幅度小幅扩大，分别为8.58点和8.05点，而中证500指数期货贴水幅度明显收窄为-1.2点。由于周五为期指当月合约交割日，三大期指当月合约的基差将逐步回归零附近。从下月合约升贴水情况来看，IF升水有所扩大为15.98点；IH升水有所收窄至9.19点，IC贴水幅度收窄为27点。整体来看，近期市场转暖，投资者情绪有所好转。

综合分析，沪指创近两年来新高，三大期指全线上涨，但期指总持仓均下降，表明市场心态整体稍显谨慎。从净持仓来看，IF主力多空双方均增仓，且净空头增加，预计期指涨势或放缓。IC主力多空双方均减仓，且净空头增加，表明多头获利离场意愿较为强烈，IC或延续振荡。(完)

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