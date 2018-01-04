纽约期市：伦敦可可因新卖盘降至三周低位，原糖缩减跌幅

路透纽约/伦敦1月4日 - 伦敦可可期货周四降至三周低位，因在供应充足的情况下，有一波卖盘，原糖从周三触及的五周高位回落，之后缩减跌幅。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货上涨，受助于美元兑巴西雷亚尔下跌。

3月伦敦可可收跌7英镑，或0.51%，报每吨1,367英镑，此前触及12月12日来最低1,322英镑，这也是3月合约的合约低位。

交易员指出，最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)的可可到港数据强于预期，燃点了投机性卖盘。

3月纽约可可收跌2美元，或0.10%，报每吨1,905美元。

3月原糖期货收跌0.06美分，或0.39%，报每磅15.25美分，远高于日低14.85美分。

原糖周三升至最高15.37美分，此为11月28日来最高水准，受助于空头回补。

交易员称，他们预期指数基金将买入约5-6万口合约，重新平衡其投资组合。原糖在2017年表现不佳。

巴西雷亚尔上涨，也支持原糖价格。

3月白糖期货收涨0.6美元，或0.15%，报每吨398.70美元。

3月阿拉比卡咖啡收涨0.95美分，或0.74%，报每磅1.2955美元，在稍早下跌后反弹，巴西雷亚尔上涨提供了支撑。

3月罗布斯塔咖啡收跌7美元，或0.40%，报每吨1,728美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)