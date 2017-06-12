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2017年6月12日 / 晚上6点35分 / 2 个月前

纽约期市：伦敦可可攀升，因英镑下跌引发回补空头

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦6月12日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周一升至逾两个月高位，受英镑下跌和一轮回补空头提振，纽约可可跳升至三周高位。

7月伦敦可可上涨52英镑，或3.2%，收报每吨1,657英镑，盘中触及4月7日来近月合约最高1,661英镑。

交易员说，可可受英磅支撑。英镑兑美元进一步下跌，因担忧政治不确定性对英国经济带来的影响。

9月纽约可可收涨50美元，或2.45%，报每吨2,088美元，盘中升至5月19日来最高2,093美元。

纽约可可受伦敦可可上涨支撑，在6月19日7月纽约可可首个交割通知日来临前，投资者将7月合约展期到9月合约，令交投放量，交易商说。

7月原糖期货收低0.25美分，或1.8%，报每磅14.02美分。

价格盘初受到巴西天气寒冷支撑。

交易商表示，原糖由升转跌，因市场未能保持在14美分之上，出现技术性卖出，以及交易员在月底7月合约到期前将该合约展期。

8月白糖期货收跌6.70美元，或1.6%，报每吨410.20美元

9月阿拉比卡咖啡收升0.95美分，或0.7%，报每磅1.298美元。7月罗布斯塔咖啡收高28美元或1.4%，报每吨2,030美元，此前触及4月21日以来近月合约最高2,032美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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