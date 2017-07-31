纽约期市：原糖上升至两个月高位，因巴西下调乙醇税

路透纽约/伦敦7月31日 - 原糖期货周一跳升至两个月高位，因投机者回补其空头，此前巴西进行税务调整，使该国的乙醇较其它燃油更具竞争力，这可能令更多甘蔗被用来生产乙醇，可能令用作糖生产的甘蔗供应下降。

阿拉比卡咖啡上升至逾三个月最高水准，可可期货从6月中来最高水准回落。

10月原糖期货收高0.54美分，或3.76%，报每磅14.91美分，此前触及6月1日来最高14.99美分。

近月合约本月月线上涨9%，为去年9月来表现最好的一个月。

在周五收市后，巴西政府下调联邦乙醇税，但维持柴油和汽油税在较高的水准。

此举使乙醇更具竞争力，可能驱使巴西生产商使用更多甘蔗来生产乙醇，而不是生产糖，交易员表示。

10月白糖期货收涨12.50美元，或3.2%，报每吨402.30美元，此前升至6月12日来最高404美元。

9月阿拉比卡咖啡期货延续上周涨势，收升1.4美分，或1%，报每磅1.3925美元，此为4月20日来最高。

近月合约本月月线上升12.3%，为13个月来最大的单月涨幅。

9月罗布斯塔咖啡期货收跌6美元，或0.3%，报每吨2,123美元。

9月纽约可可期货收平在每吨2,060美元，盘中升至6月13日以来最高2,082美元。该合约7月月线升9.4%。

9月伦敦可可期货收跌5英镑，或0.3%，报每吨1,590英镑，此前升至6月19日来最高1,606英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)