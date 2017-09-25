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纽约期市：原糖期货跌至五周低位，因预报巴西将降雨
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2017年9月25日 / 晚上6点51分 / 25 天内

纽约期市：原糖期货跌至五周低位，因预报巴西将降雨

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦9月25日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌至近五周
最低，阿拉比卡咖啡期货连续第三日下跌，因预报最大种植国巴西将迎来
急需的降雨，令这两个市场承压。
    
    白糖跌至新的合约低位。

    交投最活跃的3月原糖期货      收跌0.29美分，或2%，报每磅14.35
美分，此前跌至8月23日来最低14.26美分。
    
    “本周巴西中南部种植带天气持续干燥，将继续对甘蔗早期生长带来
压力。不过，（预报）未来六至十天降雨，令这些担忧有所缓解，”MDA 
Information Systems在日报系统说。
    
    “但是，如果降雨过多，将会妨碍收割。不过，已经三个月来没有降
雨了，农户很高兴将会降雨，有助甘蔗补充水分，”法国兴业银行商品部
门主管Michael McDougall说。
    
    交易商说，12月       ，3月       和5月白糖期货       跌至新
的合约低位，因供应充足。

    12月白糖期货       收跌5.90美元，或1.6%，报每吨362.20美元，
此前跌至合约低位360.80美元。
    
    “中国今年的进口表现持续不如去年，因对配额外糖进口征收高关税
的影响。”ING在市场报告中指出。
    
    12月阿拉比卡咖啡期货      收跌2.9美分，或2.2%，报每磅1.3155
美元。

    交易员说，天气预报巴西下周下雨，这导致市场下跌，因2018/19年
度的作物经历干燥的天气后，雨水有助作物开花。
        
    11月罗布斯塔咖啡期货       收涨1美元，或0.05%，报每吨2,006美
元。
    
    12月纽约可可期货      收跌11美元，或0.6%，报每吨1,972美元。1
2月伦敦可可期货       收跌2英镑，或0.1%，报每吨1,470英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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