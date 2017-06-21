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2017年6月21日 / 晚上6点42分 / 2 个月内

纽约期市：原糖期货跌至16个月低点，阿拉比卡咖啡触及13个月低位

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦6月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌超过4%，触及16个月低位，因交易商聚焦供应充足的预期。

软商品价格下跌，和汤森路透核心商品指数走势一致，阿拉比卡咖啡期货降至13个月低位，可可下跌超过3%。

10月原糖期货收跌0.56美分，或4.1%，报每磅13.26美分，为去年2月来最低水准。

该合约14日相对强弱指标跌至大约25.8，处于技术超卖水准。

交易员表示，能源市场疲弱，预期全球供应过剩和技术性疲弱，合力压低原糖价格。

“现在基金作空期糖，”商品交易顾问公司NickJen Capital高管Nick Gentile说。

8月白糖期货收跌10.30美元，或2.5%，报每吨397.20美元。

9月阿拉比卡咖啡期货下跌2.55美分，或2.1%，收报每磅1.2205美元，盘中触及2016年5月以来最低的1.2185美元。

9月罗布斯塔咖啡期货收跌2美元，或0.1%，报每吨2,072美元。

9月伦敦可可收跌48英镑，或3.1%，报每吨1,508英镑。9月纽约可可收跌65美元，或3.4%，报1,853美元，此为5月5日来最低。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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