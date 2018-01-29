纽约期市：原糖期货跳涨，此前投机者增持空头头寸至纪录高位

路透纽约/伦敦1月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一上涨，受一轮买盘提振，此前数据显示投机者所持的空头头寸大幅增加至纪录高位，暗示卖盘可能失去了动能。

3月原糖期货收高0.31美分，或2.3%，报每磅13.67美分，为六周来最大单日涨幅，此前升至13.7美分。

ICE数据显示，未平仓合约周五连续第九日上升，至2013年6月来最高水准。

在周五市场收市发布的政府数据显示，截止1月23日该周，投机者增持原糖净空头头寸逾6万口，至纪录高位15.6307万口。

这对市场利多，因暗示了积极卖出的基金现在可能暂停卖盘，且可能回补空头。

原糖价格1月势将下跌约10%，为2017年3月来表现最差的一个月，因在全球供应过剩的情况下，投机者卖出。

3月白糖收高5.80美元，或1.6%，报每吨361.40美元。

3月阿拉比卡咖啡收低0.2美分，或0.2%，报每磅1.2495美元，因美元指数上涨，对市场带来压力。

3月罗布斯塔咖啡收跌10美元，或0.6%，报每吨1,757美元

越南政府称，预计1月越南咖啡出口同比增长25.1%。

3月伦敦可可收跌11英镑，或0.8%，报每吨1,370英镑。

3月纽约可可收低40美元，或2%，报每吨1,946美元，受累于英镑兑美元下跌。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)