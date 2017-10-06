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纽约期市：原糖期货重挫近3%，伦敦可可攀升至两个月高位
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2017年10月6日 / 晚上6点17分 / 15 天内

纽约期市：原糖期货重挫近3%，伦敦可可攀升至两个月高位

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦10月6日 - 洲际交易所（ICE）原糖期货周五下跌近3%
，主要受技术性卖盘拖累，而伦敦可可期货升至两个月高位，因英镑走弱
为近期涨势提供诱因。
    
    3月原糖合约      收跌0.41美分，或2.9%，报每磅13.98美分。本周
周线上升3.2%。 
    
    上日原糖未能升穿50日移动均线，吸引了技术性卖盘，交易商直指在
14美分左右有止损卖单。
    
    一交易员表示，基本面没有改变，在价格跌穿10日移动均线切入位14
.11美分后，止损卖单被触发。
    12月白糖期货       收跌5.70美元，或1.5%，报每吨371.90美元，
此前升至9月18日来最高380美元。

    12月伦敦可可       收涨14英镑，或0.9%，报每吨1,593英镑，此前
涨至8月8日来最高1,594英镑。本周周线上升5.1%，为5月来表现最强的一
周。
    
    交易员说，市场近期上涨的原因之一是，2017-18年全球可可供应过
剩的规模可能小于之前的预期。
    
    英镑走低也支持市场。
        
    12月纽约可可      收升1美元，或0.05%，报每吨2,085美元。本周
周线升2.1%。 
    
    12月阿拉比卡咖啡      收高2.8美分，或2.2%，报每磅1.30美元，
本周周线升1.5%，三周来首见上涨。11月罗布斯塔咖啡       收升15美
元，或0.8%，报每吨2,015美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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